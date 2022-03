Luana Piovani posta foto dos filhos com Pedro Scooby e semelhança com o surfista impressiona

Luana Piovani, que sempre faz questão de preservar a imagem dos três filhos, Liz, Dom e Bem frutos do seu relacionamento com Pedro Scooby, compartilhou uma foto dos herdeiros em seu perfil no Instagram.

O clique surpreendeu os seguidores na rede social pela semelhança das crianças com o surfista, que está confinado no “BBB 22”, da Globo.

Veja também:

Após ser acusada de estrelismo em hospital, Juliette se revolta e nega

BBB22: Internautas repercutem fala racista de Arthur Aguiar

“Eles são a cara do pai”, “Lindos, xerox do Scooby”, “Mini ‘Scoobinhos”, foram alguns comentários deixados pelos internautas na publicação de Piovani.

Veja as fotos dos filhos de Luana Piovani e Pedro Scooby:

Instagram will load in the frontend.

Saiba mais