Luana Piovani fala sobre mudança do filho de Portugal para o Brasil: ‘Me culpa pela ausência do pai’

Luana Piovani falou mais uma vez sobre a decisão de seu filho mais velho, Dom, de 12 anos, em deixar Portugal, onde ela mora, e se mudar para a casa do pai, no Brasil. A atriz desabafou sobre ter concordado com a criança em viver com Pedro Scooby. O menino já está vivendo com o surfista, no Rio de Janeiro, há alguns meses.

Luana confessou que sua relação com o primogênito estava sendo conflituosa e que pensou bastante antes de concordar que ele se mudasse para o Brasil. Segundo ela, Dom a responsabiliza pela ausência do pai.

“Eu tento proteger? Tento. Mas eu sou um ser humano. Há um ano quando eu tomei essa decisão, eu realmente sangrava, mas eu tive esse ano todo a viver e a entender, no dia a dia e na prática, que vai ser a melhor coisa, porque ele me culpa pela ausência do pai e ele está perdendo o respeito por mim, eu não posso ter um filho dentro da minha casa, que eu pago todas as contas, dou do bom e do melhor e ele não me respeitar”, desabafou ela em recente entrevista para um programa na TV portuguesa.

A atriz esclareceu que precisou amadurecer a decisão e que, ao longo do tempo, se convenceu que o primogênito também terá uma vida confortável ao lado de Pedro Scooby.

“Então ele vai para lá [Brasil], viver com o pai dele, serão felizes para sempre e eu desejo que tudo esteja bem, até porque ele está indo para a casa do pai, com uma boa escola, boa casa, com amor… então, tá ótimo!”, concluiu ela.

Luana Piovani e Pedro Scooby se separaram em 2019, após seis anos de relacionamento. Além de Dom, eles também são pais dos gêmeos Bem e Liz, de 8 anos anos.

Atualmente, o surfista e ex-BBB é casado atualmente com a modelo Cintia Dicker, com quem tem mais uma filha, Aurora, dia caçula, de um aninho.

