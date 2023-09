Luana Piovani fala sobre divórcio com Pedro Scooby: ‘É muito triste quando você vê que deu errado’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/09/2023 - 12:18 Compartilhe

A atriz e apresentadora Luana Piovani revelou que ainda sofre com o fim do seu casamento com o surfista Pedro Scooby, em 2019. De acordo com a colunista Anna Luiza Santiago, do jornal O Globo, a famosa, que tem três filhos com o atleta, Dom, de 11 anos, e os gêmeos Liz e Bem, de 8, fez a revelação no primeiro episódio do programa “Luana é de Lua”, cuja segunda temporada estreia na próxima quinta-feira, 21, no canal E!.

Atualmente, Luana namora o empresário Lucas Bittencourt e Scooby é casado com a modelo Cintia Dicker, com quem também tem uma filha, Aurora, de 8 meses.

“Mesmo estando resolvida sentimental e interiormente, eu sofro por causa da minha separação diariamente. E será para sempre uma pessoa com a qual terei de conviver”, disse.

“É muito triste”

No episódio de estreia, Luana recebeu a apresentadora Titi Müller, a advogada Lígia Moreira, a atriz Cleo e a cantora Negra Li. Na conversa, elas debatem sobre o fim do casamento e analisam de que forma isso afeta os filhos.

Para a loira, é “muito triste” quando a celebração da união com alguém não segue conforme o esperado.

“É quase a maior aposta da vida. E é muito triste quando você vê que deu errado e que, por mais que tenha tentado, aquilo não funciona. A gente se separa em silêncio. E é muito triste quando você fala para você mesmo: ‘Caraca, não deu’. Daí você pensa em como vai fazer isso, e é outra missão enorme”, falou.

Ela também comentou sobre as brigas recentes pelos direitos dos filhos.

“Me incomoda o quanto eu me dedico, que é uma conta que não cabe em números, e a outra parte não entrar no mesmo lugar. Isso me dá uma sensação de que estão querendo trapacear”, disse. Recentemente, em entrevista para o programa “Fofocalizando”, do SBT, ele também comentou que precisou ceder alguns pontos para que as coisas pudessem se ajeitar. “O grande lance é evoluir. Se parar de evoluir, morreu. A gente vai ajeitando até ficar bom. O mais importante são as crianças, a gente está entendendo isso cada vez mais, a gente cede um pouquinho e está tudo certo”, disse.

