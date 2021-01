Luana Piovani fala sobre corpo em novo trabalho: “Barriga com dobras”

Luana Piovani recentemente estreou em uma produção em Portugal, onde mora. A atriz interpretou Michelly, uma brasileira de Minas Gerais, que trabalha como garota de programa em um clube local. Para a produção, Luana disse que não usou dublê de corpo e disse que priorizou o real.

“Estou há 30 anos trabalhando com meu rosto e com meu corpo. Não tenho essa fixação por preocupação extrema com o corpo porque acho bom dar uma humanizada: uma barriga que tenha dobras, uma bundinha que seja um pouco mais mole… Acho bom que a personagem seja humana assim”, contou Luana em entrevista à coluna de Patrícia Kogut.

Sobre as críticas que recebe em suas fotos, Luana disse que não se incomoda. “Eu acho os comentários gentis, os que eu não gosto eu apago. Confesso que não dou muita bola nem para muito aplauso nem para muita crítica. Então, está tudo certo”, contou.

