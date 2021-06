Luana Piovani fala de dificuldades com filho mais velho: ‘Acha que eu e Cintia somos secretárias’

Luana Piovani usou suas redes sociais para desabafar sobre os embates que vem tendo com o filho mais velho, Dom, de 9 anos. A atriz explicou que o pequeno tem tido dificuldades na escola.

“Tem essa dificuldade de lidar com esse filho que cresce e acha que é gente grande antes de ser. Passei quinze dias fora, cheguei ontem morta de saudades do Dom, as crianças ansiosas, tudo ótimo. Ele chegou em casa da pista de skate, a santa da tia Cintia [Dicker] o trazendo, e ele queria dormir na tia Cintia. Os gêmeos também animaram, e eu falei que não tinha problema nenhum”, começou ela, exaltando a atual mulher de seu ex, Pedro Scooby.

“Se tem um problema que não tenho é de autoconfiança. Não tem problema nenhum querer ficar com a tia Cintia. Imagine! Tudo de bom. Que bom que ela é tão amada a esse ponto”, explicou.

Na sequência, Luana disse que conversou com Cintia Dicker, que relatou que o primogênito estava com dificuldades na escola, por não prestar atenção e aparentar cansaço. Ela, então, decidiu conversar com o pequeno. “Aquela conversa de mãe, né gente? ‘Meu filho, me ajuda a te ajudar! Tem que pagar professor? Eu pago. Tem que te levar para Porto no campeonato? Eu levo. Tem que arrumar alguém para te levar e buscar na pista, eu arrumo’. Tipo, me ajuda a te ajudar, você precisa estudar! Eu inclusive já estava procurando uma escola para colocá-lo depois do ano que vem, porque a dele só vai até o quarto ano. E eu queria com outros moldes de educação. Eu realmente acho antiquado esse jeito que a gente estuda até hoje, e ele tem uma vida diferente. Como eu tive, o pai dele teve”, explicou.

De acordo com a atriz, durante a conversa o pequeno ela tentou argumentar para que ele se aplicasse mais na escola, que foi em vão. “Sem brigar, sem nada, numa boa, quase que pedindo ajuda. ‘Mamãe quer que você seja o melhor e maior skatista do mundo, mas você tem que fazer conta para cuidar do dinheiro, tem que aprender a falar direito, tem que ter vocabulário. Está estudando algo super importante que é a conjugação dos verbos para não falar errado!’. E olha ele”, contou, demonstrando a careta “sem paciência” que Dom teria feito.

“Foi me dando um negócio…Falei: ‘Tia Cintia, me desculpe, mas ninguém vai para a sua casa, não. Preciso colocar ordem na casa’. Não preciso nem dizer que depois de quinze dias cheguei em casa e tive a maior crise de choro do Dom da vida. Ele está achando que tem 20 anos, gente. E que eu e a tia Cintia somos meio que secretárias dele. Da carreira dele. Me disse: ‘Mãe, amanhã tenho isso, isso e aquilo para fazer’, e eu falei: ‘Você tem que ir para a escola, precisa dormir e estar concentrado'”.

Luana refletiu sobre a época em que ela, na adolescência, começou a encarar uma vida adulta. “Lembrei de mim. Fui para o Japão com quinze anos, e com dezesseis fiz Sex Appeal e fiquei famosa. Com dezessete, achei que o mundo era meu. Me lembro dos embates com a minha mãe, mas o meu filho tem nove [anos], né?”, disse, continuando o desabafo: “Estou pedindo sabedoria para Deus para passar por esse momento de bruxa má, porque agora sou a mãe mais odiada do planeta. Não é fácil ver o filho chorar, te chamar de bruxa e você sabendo que está fazendo pelo bem”.

