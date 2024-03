Luana Piovani entrega data da mudança do filho mais velho com Pedro Scooby

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/03/2024 - 8:50 Para compartilhar:

Em entrevista em um talk show em Portugal, Luana Piovani revelou quando irá acontecer a mudança para o Brasil do seu filho mais velho, Dom. O menino é fruto do seu relacionamento com Pedro Scooby, além de Ben e Liz.

A atriz, que mora em Portugal com os três filhos há 5 anos, revelou que o primogênito, que irá completar 12 anos no fim de março, irá morar com o pai ainda no fim deste mês.

“Eles estão vendo quando o pai muda a data de chegada cinco vezes. Não estou inventando. Você acha que eles não se frustram? ‘Eu chego no final de fevereiro, começo de março, 12 de março, 17 de março, 19 de março’. Agora ele vai chegar dia 25”, contou.

Rebeldia do filho mais velho

No programa ela também relembrou o momento em que o filho pediu para morar com o pai. “Ele estava muito feliz aqui, mas quando o pai volta pro Brasil, ele se rebela. E aí a coisa desandou”, relatou a artista.

“Há um ano atrás, quando eu tomei essa decisão, eu realmente sangrava. Mas tive esse ano todo pra entender que, no dia a dia e na prática, vai ser a melhor coisa”, afirmou. “Porque ele me culpa pela ausência do pai e ele está perdendo o respeito por mim. Não posso ter um filho dentro da minha casa, que eu pago todas as contas, e ele não me respeitar”, disse.

“Então ele vai lá viver com o pai dele, serão felizes para sempre e eu desejo que tudo esteja bem. Até porque ele está indo pra casa do pai com uma boa escola, uma boa casa e amor”, explicou ela.

Luana também contou como os três filhos lidam com a briga dos pais. “Eles percebem esse clima [de briga entre Luana e Pedro]. O mais velho já se ressentiu mais, mas sabe o que acontece? Eles tão na minha casa o tempo todo, então eles tão vendo o meu ‘corre'”, completou.

