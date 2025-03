Luana Piovani é rainha em festa de Carnaval em Portugal

Luana Piovani, 48 anos, usou as redes sociais, nesta quarta-feira de cinzas, 5, para compartilhar registros de uma festa de Carnaval em Portugal, onde vive há sete anos. E o momento foi de comemoração mais que especial. É que a atriz foi convidada para ser Rainha do Carnaval de Mealhada, da festa brasileira na pequena cidade no distrito de Aveiro.

A celebração contou com carros alegóricos de menor porte e a atriz comandou a festa com uma grande coroa e adornos que indicavam a realeza.

“Meu carnaval foi uma gratíssima surpresa. Convidada pelo genuíno Carnaval Mealhada para ser a rainha de 2025, tive a oportunidade de viver um carnaval em formato joia!”, escreveu ela ao publicar, no Feed do Instagram, registros do Carnaval.

“Cercada por dedicação, entusiasmo e sotaque português e sambas enredos, testemunhei uma charmosa cidade de 20 mil habitantes iluminar-se! Foi lindo”, comemorou ela.

“Ano começa de coração aquecido por essa gente boa, que nos admira e sabe que o que há de melhor nessa vida é trocar, multiplicando! Parabéns, mealhadenses e muito grata. Voltarei certamente!”, concluiu ela.