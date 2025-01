Luana Piovani é processada por Sari Corte Real, condenada pela morte do menino Miguel

Sari Mariana Gaspar Corte Real está processando a atriz Luana Piovani por danos morais e pede uma indenização de R$ 50 mil.

Na ação, a condenada pela morte de Miguel Otávio Santana da Silva — o menino de 5 anos que caiu do 9º andar de um prédio no Centro do Recife, em 2020 — afirma que a atriz deu declarações que violaram “sua honra e dignidade” em vídeos publicados no Instagram.

Ex-primeira dama de Tamandaré, em Pernambuco, Sari é ré na Justiça por ter deixado a criança sozinha no elevador e, depois, apertado o botão que levava à cobertura do edifício.

Segundo o g1, a ação tramita no Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) desde 22 de novembro de 2024. No processo, a defesa de Sari alegou que Piovani publicou vídeos comentando a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) de suspender a ação que condenou a ré e o marido, Sérgio Hacker, a pagar uma indenização de R$ 1 milhão à família de Miguel, em setembro de 2024.

Ao receber a petição, a juíza Ana Claudia Brandão de Barros Correia, da 29ª Vara Cível da Capital, determinou que a atriz fosse intimada para se manifestar no processo.

No último domingo, 19, a artista usou o seu perfil no Instagram para comentar sobre o processo: “O mundo está acabando e ninguém me avisou?”, debochou.

Ainda de acordo com a publicação, em um dos vídeos anexados ao processo, a atriz cobra do governo de Pernambuco ajuda para agilizar o processo penal contra Sari e chama o marido dela de “corrupto”.

“Até quando essa mulher (Mirtes Renata, a mãe de Miguel) vai ficar aqui falando que o filho dela foi assassinado por uma branca, privilegiada, rica, que o marido é um corrupto, que era prefeito de uma cidade onde nem mora e ela (Sari) agora tentando cursar medicina”, declarou Luana, referindo-se às notícias de que Sari tinha sido aprovada numa faculdade particular de medicina.

Já em outro vídeo que faz parte do processo, a influenciadora compartilhou uma publicação da mãe de Miguel e pediu “cadeia para os criminosos Sari e Sérgio”, marcando os perfis do presidente Lula (PT) e da primeira-dama, Janja da Silva.