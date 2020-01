Luana Piovani é furtada em Portugal: ‘Muito amadora’

A atriz e apresentadora Luana Piovani dividiu com seus seguidores no Instagram um momento de apuro vivido no Time Out Market, praça de alimentação localizada em Lisboa. Piovani contou que teve sua mochila furtada após ter deixado ela pendurada em sua cadeira.

“Dei mole, muito mirim, muito amadora. Acostumada a Portugal, um ano aqui, ainda não tinha vindo no mercado da Ribeira desde que me mudei, deu ruim, me roubaram”, contou ela.

“Já cancelei o cartão, perdi meu vestidinho maravilhoso de couro que eu ia sair hoje à noite, mas nós vamos às compras. Foram os anéis, os dedos estão todos aqui”, continuou.

Acompanhada de amigos brasileiros que estão passeando em Lisboa, a loira disse na publicação: “Só espero que essa pessoa que fez essa ação desprezível apodreça no inferno, aprenda, sei lá o quê. Dei mole, né gente?”.