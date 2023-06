Luana Piovani diz que ser mãe não tem nada de sexy e que ‘destrói a mulher’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 24/06/2023 - 15:30 Compartilhe

A atriz Luana Piovani abriu o coração e foi sincera sobre o que pensa a respeito da maternidade durante presença em um podcast.

“Acho que a maternidade não deixa ninguém mais sexy. Você vira uma mãe polvo, o tempo todo descabelada, olhando para tudo. Do jeito que é, destrói a mulher. A gente está com os conceitos trocados, está começando a achar sexy essa postura de guerreira”, afirmou Piovani em conversa no videocast ‘Desculpa Alguma Coisa’, do UOL.

A atriz comentou ainda sobre a experiência que ganhou ao longo da vida, principalmente em relação a vida sexual. “Ninguém transa bem com 20 anos. A juventude quer mostrar performance”, contou.

“Acho que quando a gente fica madura, fica mais segura, se entende mais, começa a dar menos importância ao que o outro acha”, finalizou Luana. “Sexo bom é sem pudor, ter intimidade e estar à vontade com aquela pessoa. Tem que ter calma, curiosidade”, completou a atriz.

