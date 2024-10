Luana Piovani detona Pedro Scooby por cancelar compromisso com os filhos sem avisar: ‘Frustração’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 24/10/2024 - 19:34 Para compartilhar:

Luana Piovani, 28 anos, fez um desabafo após o ex-marido, Pedro Scooby, 36, cancelar um compromisso com os filhos sem avisar. A atriz usou as redes sociais, nesta quinta-feira, 24, para criticar a atitude do surfista, apontando falta de respeito e de consideração.

Em uma série de vídeos publicados nos Stories do Instagram, Piovani lamentou a frustração que a ausência do pai causa nos pequenos.

“Vamos falar sobre respeito, consideração e amor. Porque amor é um sentimento que tem vários dentro dele para ser considerado amor. Você acha que existe amor sem respeito? Aí não chama amor, chama carinho”, iniciou ela.

A atriz contou que Scooby não compareceu ao compromisso combinado e sequer deu explicações sobre o motivo.

“Minha filha chegou azul de vontade de pegar meu celular porque era para o genitor chegar hoje. Já fiquei tensa. A vida é cheia de surpresas e nós temos muitos compromissos nessa vida de adulto. Podem acontecer muitos imprevistos, coisas podem ser marcadas e desmarcadas. Agora, não vale uma ligação para comunicar a falta do compromisso sendo efetivamente cumprido? Alguém ligou para avisar que não veio?”, lamentou ela.

“Daqui a pouco chega o outro [filho] do futebol. Mais uma frustração, uma decepção, tristeza e eu vendo meus filhos com essa cara, esse sentimento”, disse ela.

A atriz ironizou o comportamento de Scooby ao falar sobre amor de pai.

“Tão divertido, ama tanto essas crianças. Pra mim, amor é um bocado de coisa junta. É cuidar de longe. Aliás, Lacan explicou que amar é dar o que não se tem. Eu venho aqui dividir com vocês isso porque não tenho medo de mordaça. Até porque eu estou com a voz do povo porque não minto. Segue sem aprender, sem amadurecer, sem respeitar o seu semelhante. Tem consideração? Não tem”, finalizou ela.

Pedro Scooby e Luana Piovani ficaram juntos por cerca de oito anos e se separaram em 2019 Eles são pais de três crianças: Dom, de 12 anos, e os gêmeos Liz e Bem, de 8. O surfista também é pai de Aurora, de 10 meses, fruto de seu atual casamento com a modelo Cintia Dicker.