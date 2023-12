Luana Piovani detona Luísa Sonza: ‘Não consigo ouvir uma música’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/12/2023 - 20:41 Para compartilhar:

Luana Piovani soltou o verbo contra Luísa Sonza nesta quarta-feira, 27. Em um post no qual a psiquiatra e apresentadora Ana Beatriz Barbosa elogia a cantora, a atriz não poupou críticas.

“Eu acho ela uma artista impecável, eclética, profunda, intensa. Musicalmente, eu acho ela muito boa”, diz Ana Beatriz, no vídeo compartilhado. No registro, a psiquiatra recomenda que seus seguidores assistam “Se Eu Fosse Luísa Sonza”, série documental da dona do hit “Chico” disponível na Netflix.

Luana Piovani, por sua vez, questionou: “Impecável??”

Ao receber comentários negativos, a ex de Pedro Scooby afirmou não estar julgando a cantora, mas criticou sua discografia: “Julgando não, até porque vou tentar assistir (tentar, porque não consigo ouvir uma música dela. Pode ser que no doc não tenha, né?). Mas fiquei surpresa.”

O comentário dividiu opiniões entre internautas: enquanto alguns concordaram com a opinião de Luana, outros recomendaram que ela assistisse à produção antes de tirar suas conclusões.

