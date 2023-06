Luana Piovani desabafa sobre os desafios da menopausa: ‘Que coisa chata’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/06/2023 - 22:27 Compartilhe

A atriz Luana Piovani, 46 anos, utilizou suas redes sociais neste domingo, 11, para compartilhar suas frustrações em relação aos sintomas da menopausa. Após comentar sobre o churrasco que organizou em sua residência junto com amigos e filhos, ela revelou que não tem sido fácil lidar com a transição natural do declínio reprodutivo.

Nos Stories de sua conta no Instagram, Luana expressou seu descontentamento ao perceber que tem esquecido palavras e coisas enquanto conversa. “Esse negócio de menopausa não é mole não. Eu já estou com um zumbido no ouvido, mas não me incomoda. Mas esquecer as coisas… ficar “ééééé….”, que coisa chata!”, desabafou a atriz.

Luana é mãe de Ben, Liz e Dom, fruto de seu casamento com o surfista Pedro Scooby. Em setembro do ano passado, a atriz compartilhou com seus seguidores que estava passando pela menopausa, e compartilhou detalhes sobre os sintomas, efeitos e como tem se sentido nessa nova fase da vida.

