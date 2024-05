Luana Piovani desabafa sobre filho mais velho morar com Scooby no Brasil: ‘Tristeza e insegurança’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/05/2024 - 14:05 Para compartilhar:

Luana Piovani respondeu seus seguidores no seu Instagram nesta sexta-feira, 17, como está se sentindo com a escolha do filho mais velho, Dom, 12 anos, em morar no Brasil com o pai, o surfista Pedro Scooby. O menino está há cerca de um mês morando Rio de Janeiro. Ela segue morando em Portugal com os gêmeos Bem e Liz, também fruto da sua relação com o atleta.

“O que é mais difícil em ter um filho longe?”, perguntou uma fã. “São muitas coias, a saudade, a tristeza, a insegurança pela cidade violenta que vive, o medo do habitat falar mais alto que todo tempo que investi na boa educação”, respondeu a ela.

Durante a interação, a artista também refletiu sobre o fim do casamento com Scooby e disse que já vivia a maternidade solo quando ainda estava junto do surfista. “Casada e solo”, se limitou a responder com o print de uma explicação do Google que justifica o termo “mãe solo”.

Piovani também desabafou sobre as brigas na Justiça com o ex-marido. “Multa em euro, advogado em euro e em real, processo, audiência em um país machista escroto, ódio de ter criado uma cobra no meu quintal. Depois de tudo que fiz, me apunhala ao invés de reconhecer seus erros e evoluir. Sinto que envelheci muito nesses últimos dois anos”, respondeu.