Luana Piovani desabafa sobre falta do filho em meio à polêmica com Neymar: ‘Tem sido muito difícil’

Luana Piovani desabafou sobre o misto de sentimentos em meio à mudança do primogênito, Dom, para o Brasil e dias de polêmica com Neymar. No Instagram, nesta quarta-feira, 5, a atriz comentou que chorar é sua válvula de escape.

“Que alivio poder chorar em paz num aeroporto, foi o que fiz essa manhã. Chorei, chorei e chorei mais um pouco. Normalmente, essa válvula de escape é utilizada a cada 3, 4 dias, mas como os últimos dias foram muito tumultuados, acho que deixei acumular”, contou.

O desabafo foi publicado na legenda de uma série de fotos com Dom. “Tem sido muito difícil estar longe do meu filho. Eu trabalho, durmo, vivo, movimento, mas aqui dentro não tem pedra sobre pedra, mas é impressionante como nós nos adaptamos. Você coloca a dor numa prateleira mais alta e vai aprendendo a conviver com ela, mas é só ter 5 minutos de paz que a criança lá de dentro grita: ‘quem matou meus cachorrinhos?’”, completou Luana.

“Pra mim é até difícil escrever a respeito, não sei que adjetivos usar porque é uma mistura de tristeza, indignação, raiva, culpa e impotência”, contou.

“Resolvi compartilhar isso com vocês porque faz anos que tento desmistificar, através do meu exemplo, pessoas famosas. Acho justo que possamos chorar em paz. A fama não nos blinda da vida que é cheia de som e fúria”, concluiu.