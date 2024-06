Luana Piovani critica Whindersson Nunes por defender Neymar: ‘Tá cheio de B.O. pessoal’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/06/2024 - 8:54 Para compartilhar:

Luana Piovani continua sua pressão contra artistas favoráveis à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 3/2022, batizada de “PEC das praias”, sobre privatização de praias. Nas redes sociais, a atriz protagonizou uma briga com Neymar por esse motivo, cobrou o ex-marido Pedro Scooby, que é amigo do atleta, e criticou Diogo Defante por ter se desculpado com o jogador. Nesta sexta-feira, 7, ela expôs Whindersson Nunes.

O humorista havia usado o X (antigo Twitter) nesta semana para defender Neymar, destacando a ajuda do jogador ao Rio Grande do Sul. O fato desagradou alguns internautas, inclusive Luana Piovani, que compartilhou uma publicação sobre o assunto e criticou a atitude de Whindersson.

“O cara tá cheio de B.O. pessoal e vem defender ignóbil? Engraçadinho, vai puxar o saco da tua terapeuta e do teu psiquiatra, esses, sim, merecem suas falas”, escreveu Luana.

Tudo começou na segunda-feira, 27, quando a atriz expôs o desejo que tem de ver os filhos “esquecerem” o jogador. Ela é mãe de Dom, 12, Bem e Liz, 8, do relacionamento com Pedro Scooby.

Luana republicou, em seus stories do Instagram, um vídeo da atriz Laila Zaid. Na publicação, Laila fala sobre a possível privatização de praias brasileiras — ideia que foi apoiada por Neymar em vídeo.

“Meu sonho é que meus filhos esqueçam o Neymar, imagina se isso é ídolo?”, questionou Luana.

Vale lembrar que, à data, o Senado voltou a discutir a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 3/2022, que transfere a propriedade dos terrenos do litoral brasileiro, hoje sob o domínio da Marinha, para estados, municípios e proprietários privados. Aprovada em fevereiro de 2022 na Câmara dos Deputados, a PEC estava parada na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado desde agosto de 2023.

Posteriormente, Luana voltou a detonar Neymar: “Como é que a gente tem que batalhar por não privatizar praias? E vem aí esse ignóbil, ex-ídolo […] Como é que uma pessoa pode acabar tanto com tudo que construiu na carreira? Parece um plano infalível que fizeram para esse garoto para que tudo, de repente, depois do ápice, fosse ao chão. Como consegue fazer tanta m*rda, como consegue ser tão mau caráter?”

“Ele é um péssimo exemplo como cidadão, um péssimo exemplo como pai, como homem, como marido, como companheiro […] Alguém que traía uma mulher grávida três vezes durante a gestação não pode ser um bom pai, porque não está levando em consideração nenhuma a mãe dessa criança”, completou.