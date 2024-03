Luana Piovani critica pedido de desculpas de Wanessa Camargo por racismo contra Davi

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/03/2024 - 8:58 Para compartilhar:

Luana Piovani usou as suas redes sociais para se manifestar sobre o pedido de desculpas de Wanessa Camargo pelas falas consideradas racistas sobre Davi no Big Brother Brasil 24. A atriz compartilhou, nesta quarta-feira, 13, um vídeo da criadora de conteúdo Samara Mara pontuando o que poderia ser corrigido no pronunciamento da cantora.

“Contratem Samara. Ela resolve suas ‘questões’ de civilidade. Precinho amigo”, sugeriu a artista, ironizando a ex-sister.

Em sua crítica, Samara pontuou o que viu como um problema no pronunciamento de Wanessa. “Como o negócio é enraizado, joga a culpa na estrutura e tá bom!”, ironizou.

“Se fosse Brisa [como assina em seu user do Instagram], eu diria ‘vai ligar agora para a família de Davi e se desculpar mesmo contra a sua vontade. Reconhece diretamente para a vítima e para a família que você cometeu um erro”, seguiu.

Após ser expulsa do BBB e passar dias longe da internet, Wanessa voltou a usar suas redes sociais, e, dessa vez, admitindo erros contra Davi.

“Entendo que algumas das minhas falas e comportamentos em relação ao Davi se enquadram no racismo estrutural que está tão enraizado na sociedade, dentro de nós, pessoas privilegiadas”, declarou a cantora em uma parte do vídeo.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias