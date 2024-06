Luana Piovani critica pedido de desculpas de Diogo Defante para Neymar

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/06/2024 - 12:54 Para compartilhar:

O pedido de desculpas que Diogo Defante fez para Neymar Jr. após o jogador detonar o humorista nas redes, acabou indignando Luana Piovani. A atriz, que está envolvida em uma confusão com o atleta, usou suas redes sociais para comentar o caso e demonstrar sua revolta.

Na conta que mantém no Instagram, Luana publicou um comentário sobre o ocorrido que dizia: “Esse caso do Neymar e Defante fica muito claro o conceito da casa dos homens de Valeska Zanello. Defante pediu desculpas (por não apoiar a privatização das praias) para Neymar com medo de ser excluído”.

Em seguida, a artista criticou a atitude do comediante que “abaixou a cabeça” para o jogador. “Arrumou o olho e ainda não enxerga? Não, nós é que agora vemos melhor a sua humilhante postura e entendemos sua índole”, escreveu ela.

A confusão entre Diogo Defante e Neymar

A confusão entre Diogo Defante e Neymar Jr. começou após um comentário do humorista sobre a chamada “PEC das Praias”, que está em tramitação no Senado.

Defante fez um post no X dizendo: “Privatiza a cabeça do meu p**”. Neymar, que aparentemente é a favor do projeto, se sentiu ofendido com a publicação e detonou o comediante, alegando uma aproximação por interesse.

“Cuidado para quem você abre a porta da sua casa. Esse cidadão aí pediu para amigos para me conhecer, como era fã e achava super gente boa, pedi para que levasse ele em casa. Foi super bem recebido, assistiu filme na minha casa, brincou, conheceu minha intimidade, minha família e amigos e quase todo programa me liga para ganhar ibope. Fanfarrão, otário”, escreveu ele em um storie com a foto de Defante. Algum tempo depois, o atleta apagou a publicação.

Percebendo a repercussão do caso, Defante usou o X para se desculpar com o jogador: “P****, aí, mó climão. Peço perdão ao Neymar Jr…”. Mais tarde, Neymar ainda mostrou prints de uma conversa privada que teve com o humorista, provando que a paz entre os dois estava selada.