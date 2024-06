Luana Piovani critica pedido de desculpa de Diogo Defante a Neymar: ‘Ainda não enxerga?’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/06/2024 - 10:37 Para compartilhar:

Luana Piovani continua sua pressão contra artistas favoráveis à privatização de praias. Nas redes sociais, a atriz protagonizou uma briga com Neymar por esse motivo, cobrou o ex-marido Pedro Scooby, que é amigo do atleta e, agora, criticou Diogo Defante por ter se desculpado com o jogador após fazer uma piada sobre o assunto.

No Instagram, nesta segunda-feira, 3, Luana compartilhou uma publicação sobre o pedido de desculpa do humorista e o marcou. “Arrumou o olho e ainda não enxerga? Não, nós é que agora vemos melhor a sua humilhante postura e entendemos sua índole”, declarou ela, se referindo sobre uma recente cirurgia que Defante fez no olho.

Neymar xingou Diogo Defante nas redes sociais

Na última sexta-feira, 31, Defante fez uma publicação debochando da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) de privatização das praias. “Privatiza a cabeça do meu pa*”, declarou o humorista no X, o antigo twitter.

Neymar, então, usou os Stories do Instagram para responder, revelando que o humorista já visitou sua casa, em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. “Cuidado pra quem você abre a porta da sua casa, esse cidadão aí pediu pra amigos pra me conhecer. Como era fã e achava super gente boa, pedi pra que levasse ele em casa. Foi super bem recebido, assistiu filme na minha casa, brincou, conheceu minha intimidade com a minha família e amigos e quase todo programa me liga pra ganhar ibope… FANFARRÃO, OTÁRIO!”, publicou o jogador.

O humorista, então, se desculpou com Neymar: “Sim, eu vi! Porr@, fiquei péssimo, mas entendi teu lado. Geral ta pilhando, mas vai dar em nada moleque”.