Luana Piovani critica elogios a Pedro Scooby e diz que filho não vai à escola há 20 dias

“Acabei chegando em uns comentários tão estúpidos, grosseiros, absurdos, e eu tendo que engolir tudo […] Não adianta, a gente não deseja pelo outro e a gente não faz a parte do outro. A parte do outro, quem faz é ele. Então eu vou respeitar as escolhas, estou trabalhando a minha frustração […] As escolhas foram feitas, e que eles vivam com suas escolhas. A minha escolha foi feita, que é cuidar bem de tudo o que eu me proponho a cuidar bem”, desabafou a atriz.