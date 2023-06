Luana Piovani critica Neymar após pedido de perdão do jogador a Bruna Biancardi

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/06/2023 - 16:37 Compartilhe

A atriz Luana Piovani não deixou passar a repercussão do caso Neymar com a influenciadora Fernanda Campos e criticou o pedido de perdão que o jogador fez à noiva, Bruna Biancardi, após ele ter admitido a traição.

A ex-esposa de Pedro Scooby saiu em defesa de Bruna Biancardi e atacou o comportamento do craque do PSG.

“Vi no documentário dos Racionais a frase genial: ‘Depois que inventaram a desculpa, nunca mais morreu ninguém!”, ironizou ela ao publicar em seus Stories, nesta quarta-feira (21), uma imagem do casal com a carta aberta de Neymar em pedido de perdão à noiva.

Vale lembrar que Neymar é amigo do surfista, pai dos filhos de Luana Piovani, com quem a atriz trava uma disputa judicial por pensão alimentícia.

Confira as publicações de Luana Piovani e Neymar no Instagram:

