Luana Piovani cobra posicionamento de Pedro Scooby sobre PEC das Praias

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 01/06/2024 - 22:29 Para compartilhar:

A atriz Luana Piovani continua sua pressão contra artistas favoráveis à privatização de praias. Desta vez, a atriz cobrou o posicionamento do ex-marido, o surfista Pedro Scooby.

O pedido de posicionamento aconteceu após ela entrar em “guerra” contra o atacante Neymar na última quinta-feira, 30. O jogador é amigo próximo de Scooby.

“Quero saber o que o Pedro acha disso porque ele é amigo do ignóbil, mas vive de praia. Ele é a favor ou contra a privatização das praias? Vocês não estão curiosos para saber? Eu tô”, declarou.

Luana Piovani criticou Neymar por apoiar a medida em discussão no Congresso Nacional e chamou o jogador de ‘mau-caráter’ e ‘péssimo exemplo’. O atacante do Al Hilal rebateu e atacou a ex-global ao chamá-la de ‘louca’.

O atleta ainda disparou contra o humorista Diogo Defante, que também se posicionou contrário à privatização das praias. As publicações no perfil do atleta foram excluídas horas depois.

Cobrado por Luana, Pedro Scooby não se pronunciou sobre o assunto.