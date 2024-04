Luana Piovani choca internautas com desabafo: ‘Sofro violência psicológica, processual e patrimonial’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/04/2024 - 12:01 Para compartilhar:

Na manhã desta terça-feira, 16, Luana Piovani, 47, fez um verdadeiro desabafo nas redes sociais. Nos Stories do Instgram, a atriz disse que está sofrendo violência psicológica, processual e patrimonial.

“Adoecimento materno de mães atípicas. Bora! Bora ouvir, aprender, trocar e nos envolvermos umas com as outras. Uma acolhendo e compreendendo a dor da outra, nos fará uma nação. É “só ” o que precisamos uma vez que somos metade do mundo”, escreveu na web.

Na segunda-feira, 15, Piovani disse: “Quando estou fragilizada fico com vontade de chorar quando outras mulheres me parabenizam e elogiam meus posicionamentos. Só sabe quem vive”.

Processo

No início de abril, Luana Piovani revelou que perdeu o processo para o seu ex-marido Pedro Scooby. Na ocasião, ela ainda contou que a Justiça Portuguesa a proibiu de expor os filhos e o surfista nas redes sociais. Como consequência, Luana ainda terá que pagar uma multa de R$ 96 mil.

“A advogada me procurou hoje falando que saiu a sentença da mordaça em Portugal, e como nós esperávamos, a tia Zola copiou o colou da sentença anterior e deu a sentença de agora, o que significa que eu estou amordaçada em Portugal”, disse.

A famosa ainda desabafou que foi humilhada pela juíza do caso e que foi coagida assinar o acordo com Scooby. “Aquela juíza na primeira audiência que eu fui, que nos humilhou, desrespeitou, maltratou, eu não consigo entrar num processo do Tribunal Europeu do Direito do Homem contra ela, porque eu assinei um acordo ao final dessa maldita audiência, mas a qual eu fui coagida.”