Luana Piovani apoia irmãs Biancardi em crítica polêmica a Neymar: ‘Genial’

Sem papas na língua, Luana Piovani não deixou o desabafo que Bianca Biancardi fez nessa sexta-feira, 30, passar em branco. Em seu Instagram, a atriz comemorou a existência da irmã de Bruna Biancardi, que foi traída por Neymar, classificando-a como “genial”.

Relembre

Neymar admitiu ter traído Bruna no dia 22 de junho. No Instagram, ele publicou um longo pedido de desculpas à namorada grávida;

Após a confissão, diversas influenciadoras e modelos vieram à público para expor o jogador, alegando ter se envolvido e/ou mostrando mensagens de flerte enviadas por ele;

“Mais alguém?”, ironizou Neymar, na sexta-feira, 30, referindo-se às exposições;

O deboche fez Bianca, cunhada do jogador, detoná-lo publicamente. “Está dando risada nas redes sociais, expondo a minha irmã mais uma vez”, pontuou a nutricionista;

A polêmica fez com que Luana Piovani, atriz que é conhecida por defender outras mulheres publicamente, se manifestasse a favor das irmãs Biancardi em seu Instagram.

“Tem coisas que vocês me conhecem o suficiente para saber que eu não consigo engolir. A língua é maior que a boca. A carta da irmã da Bruna, esposa do Neymar, é genial”, elogiou a ex de Pedro Scooby, surfista que defendeu Neymar após traição.

“Vou repostar aqui. Leiam, aprendam e oremos pela Bruna e pela menina que vem. Porque nem tudo na vida é dinheiro, não é mesmo?”, sugeriu.

“Então, realmente, do fundo do coração, que bom que essa menina que está numa situação frágil tem uma irmã que não é frágil e que não tem vergonha nem medo da verdade.” Confira o vídeo aqui.

E essa não é a primeira vez que Piovani manifesta-se sobre o caso. Após o pedido de desculpas de Neymar, ela criticou o atacante do Paris Saint-Germain em seus stories: “Vi no documentário dos Racionais a frase genial: ‘Depois que inventaram a desculpa, nunca mais morreu ninguém.”

