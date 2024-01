Luana Piovani alfineta Wanessa Camargo e perseguição com Davi no ‘BBB24’: ‘Ai tadinha’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/01/2024 - 10:55 Para compartilhar:

Não é de hoje que a web vem comentando a perseguição e traços de preconceito de Wanessa Camargo contra Davi no Big Brother Brasil 24. Dessa vez, a atriz Luana Piovani resolveu dar o recado, ironizando uma das falas da cantora, que afirma estar vivendo ‘terror psicológico’ no programa.

+ Famosos saem em defesa de Davi, excluído por brothers no ‘BBB24’: ‘Força!’

Com um print da matéria sobre a participante do reality na página do HugoGloss, Piovani ironizou Wanessa, que namora o ator Dado Dolabella, condenado por violência doméstica contra a atriz.

“Ai tadinha! Que barra! Gente, não tá dando pra ser branco hoje em dia com todos os nossos privilégios, ainda mais as pessoas ricas que só estão acostumadas a ver preto em lugar de subserviência. Imagina que absurdo dormir no mesmo quarto! Não está dando, não! A menina tá em frangalhos! Ainda mais esse homem que fala alto! Que horror! Imagina o que isso não está fazendo com o psicológico dessa pessoa sensível que namora um monge zen budista. Alguém precisa fazer algo pra salvar esse lírio do campo!”, escreveu.

Leia o post da atriz:

Wanessa já sugeriu para os brothers da casa que queria tirar Davi do quarto onde dorme, afirmou que não olharia no olho do rapaz e que o mesmo é manipulador. No Twitter/X, ela é acusada de racismo contra o jovem, que vem recebendo apoio da torcida na internet.

A equipe de Wanessa Camargo se pronunciou via redes sociais afirmando que a cantora é aberta ao diálogo, e questionam: “Por que questões de convivência de dentro do jogo têm sido levadas para outros lugares aqui fora?”.

O pensamento da Wanessa Camargo é o mesmo que motiva tantos policiais a apertarem o gatilho contra jovens pretos e pobres nas favelas de todo o país. Que conclui que os jovens pretos são pessoas perigosas, descontroladas e violentas. Essa suposição sem provas se chama racismo. — Evelin Moreira (@evelinmoreirapt) January 27, 2024

O que falta nesse BBB é uma Dimitila para por essas racistas nojentas no divido lugar delas. Está escancarado o racismo de Yasmin Brunet e Wanessa Camargo para cima do Davi. Estão pintando ele de monstro e abusivo sem ele ser.

DAVI MERECE RESPEITO#BBB24 pic.twitter.com/L0TDktUZei — murilo (@itsmurylo) January 26, 2024

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias