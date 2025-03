Luana Piovani alfineta Neymar Jr. em meio à polêmica sobre festa com dez mulheres

Luana Piovani, de 48 anos, voltou a falar sobre Neymar Jr., 33 anos, nas redes sociais. Dessa vez, a atriz foi provocada pelos internautas para que desse a sua opinião a respeito da polêmica do jogador do Santos em uma festa, na qual estaria, supostamente, acompanhado de dez mulheres.

Por meio de seu perfil no Instagram, a artista deu uma alfinetada no atleta, mas sem citar nomes.

“Vocês estão me atentando para fazer Stories respondendo as coisas. Quero responder a vocês dizendo que eu não preciso responder nada, a pessoa se afunda sozinha. Vocês não conhecem essa lei? As pessoas que são extremamente ignorantes, burras do ponto de vista emocional e pessoal, porque tem muita gente ‘zilionária’ que acha que inteligência é ficar cada vez mais rico. Eu acho que é viver cada vez melhor”, iniciou.

+ Poupado de semifinal por lesão, Neymar participa de campeonato de poker em São Paulo

“A pessoa cava a própria cova, a gente não precisa fazer muito. Cai a máscara e a pessoa vai se cagando. Tenho visto isso direto, inclusive vi na minha própria vida. Mas o que eu gosto mesmo dos adjetivos que vocês colocam para mim”, completou Luana, que contou que tem sido chamada de “loba”, “grandona” e “braba”.

Ela continuou dizendo que se identifica com esses termos, porque é uma pessoa que não pensa só na situação dela. A artista também comentou sobre a proximidade que teve com o jogador na época em que era casada com Pedro Scooby, surfista que é pai de seus três filhos, Dom, Bem e Liz.

“Agora você vê, que bosta de vida. Me lembro quando a proximidade se fazia presente, lembro de ter tido uma conversa, porque pude observar muito de perto o que a gente imagina de longe, e senti muita pena. Falei: ‘Cara, que merda de vida’. Sei que o dinheiro é importante (…), mas o dinheiro em excesso só traz desgraça. Vocês não observam isso não? A pessoa não tem liberdade, não pode sair na rua, não pode ir na padaria, não pode fazer uma merda, não pode tirar uma meleca do nariz, não pode tirar uma calcinha da bunda, não pode fazer nada”, declarou.

No início da semana, Neymar Jr. voltou a ser alvo de especulações acerca de sua vida íntima, depois que o seu helicóptero foi visto em um sítio no interior de São Paulo, durante uma festinha privada com a presença de diversas mulheres.

A assessoria de imprensa do atleta afirmou à Quem que ele não estava no local e que sua aeronave é frequentemente emprestada para terceiros. Porém, segundo o portal LeoDias, o jogador teria sido visto com mais três amigos na chácara de Rafa Motta, um amigo próximo dele.

Vale lembrar que Neymar Jr. mantém um relacionamento com Bruna Biancardi, mãe de sua segunda filha, Mavie, e que está à espera de mais uma criança.