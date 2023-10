Luana Piovani alfineta Carolina Dieckmann após atriz defender Luísa Sonza

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/10/2023 - 3:28 Para compartilhar:

Luana Piovani soltou o verbo contra Carolina Dieckmann nesta quarta-feira, 18. No Instagram, a atriz a elogiou, em tom sarcástico, após um vídeo sobre Luísa Sonza.

Tudo começou quando, em sua rede social, Dieckmann fez uma sequência de vídeos defendendo a cantora. Luana, por sua vez, relembrou que a então colega a atacou em 2008, quando foi agredida por Dado Dolabella.

“Estava vendo a história da Luísa Sonza e me pergunto: até quando uma pessoa que sofre alguma coisa, uma traição, tem que rebater críticas por estar em uma situação vulnerável? Não entendo muito e fico me perguntando de onde vem esse clique da maldade. A primeira coisa é falar mal, é atacar uma pessoa que já está sofrendo”, começou, referindo-se ao antigo relacionamento de Luísa com Chico Moedas.

“A menina fez uma música, estava apaixonada. Uma menina linda, e sofre uma violência dessa. O Brasil inteiro vendo e a pessoa ter que dar explicação, e se sentir ainda mais atacada”, continuou a atriz.

O trecho foi republicado por Luana, que criticou: “Maturidade é tudo, né. Você fez o mesmo comigo, mas eu tinha apanhado.” Veja:

Relembre o caso

Recentemente, Luana Piovani voltou a falar sobre a agressão que sofreu. “Eu fui agredida numa época em que não tinha rede social, não tinha hashtag, não tinha close maquiado falando ‘mexeu com uma, mexeu com todas’”, desabafou.

Ela teve um relacionamento com o agora namorado de Wanessa Camargo entre 2006 e 2008, quando foi agredida.

“Eu fui espezinhada pela mídia e pelas pessoas. Eu só tive o apoio dos meus amigos mais próximos e da minha família. As pessoas faziam chacota com o que eu tinha vivido”, continuou ela, que ainda contou que, à época, foi orientada por uma figura de alto escalão da Rede Globo a “se desculpar”.

Em 2014, Dolabella foi condenado pela Lei Maria da Penha, com pena de dois anos e nove meses em regime aberto por danos morais.

