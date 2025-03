Luana Piovani afirma temer que filho se inspire em figuras como Neymar e Oruam

Luana Piovani, 48, expressou preocupação com o amadurecimento do seu filho mais velho, Dom, de 13 anos. Em entrevista à revista “Marie Claire”, a atriz explicou que o garoto está entrando em uma fase da vida em que começa a se “inspirar” em celebridades masculinas.

“Ele está num caminho muito óbvio da adolescência, de admirar e se inspirar em personalidades como Neymar, Oruam, sabe? Gente que só pensa em dinheiro, em coisa de marca, e só escuta música que fala mal de mulher”, conta.

“Toda essa coisa da masculinidade tóxica começa agora, nessa idade que ele está, e me preocupa muito, mas não está mais nas minhas mãos”, desabafa.

Atualmente Dom mora com o pai, Pedro Scooby, no Rio de Janeiro. A decisão do garoto deixar de morar com a mãe e os dois irmãos, Bem e Liz, em Portugal partiu da falta de adaptação do adolescente no novo país. “Por dois anos, ele foi alguém que estava contra mim o tempo inteiro. Nada estava bom. Tudo era o Brasil, o Rio de Janeiro, o pai dele.”

“Falei: ‘Ok, ele tem pai e tem o direito de viver com o pai’. E essa foi a melhor coisa que eu fiz. Nossa relação melhorou, sempre que estamos juntos é um mel, e o Pedro está se apresentando uma pessoa mais madura, mais responsável, desde que o Dom foi morar com ele. Ótimo, ganhamos todos.”

No final, Luana ainda rebate comentários sobre sua decisão de deixar o filho voltar para o Brasil e afirma que o que importa para ela é a felicidade dele. “Ele foi viver no Brasil para ser feliz; se ele voltar, é porque não deu certo.”