Luana Piovani abre o jogo sobre vida amorosa: ‘Estava carente, subindo pelas paredes’

Luana Piovani, 48 anos, está solteira desde o fim de seu relacionamento com o fotógrafo Lucas Bittencourt, 34, com quem se relacionou por quase quatro anos. Ela contou que, após o término, sentiu dificuldade em viver novas histórias e que, agora, está vivendo uma fase mais tranquila, priorizando as amizades.

“Meu coração tá totalmente vazio e tá completamente tranquilo. Aconteceu uma coisa muito curiosa comigo. Sabe quando você tá com tanta fome que chega uma hora que passa e você não sente mais? (…) entrou num lugar quase que anestesiado”, declarou ela durante sua participação no podcast português “De Lá Para Cá”, publicado recentemente.

A atriz vive em Portugal desde 2028. Ela revelou que, mesmo vindo ao Brasil, é difícil conseguir desenvolver um relacionamento.

“Estava extremamente carente, louca, subindo pelas paredes e vim para o Brasil, vi que nem no Brasil, que sempre exportou libido, desejo, tesão, mulher, homem… acabou! Nem no Brasil tem mais”, observou ela, que tem recorrido a aplicativos, onde também encontra dificuldades.

“Não estou conseguindo matar esse fogo, esse sexo fugaz não tô encontrando. Eu tenho cuidado da minha vida, projetos, saio, me arrumo, vejo as pessoas me olhando. Eu tô num aplicativo que é mais internacional. Aqui em Portugal não tem nada, mas tem em Paris, Milão… tem que viajar, porque não tem jeito”, contou.

O momento “crítico” agora é passado, segundo a artista. Um novo relacionamento não aconteceu, mas ela garante que está feliz sozinha.

“Se no Brasil não tem [homens], Portugal você esquece… e girou uma chave dentro de mim, estou anestesiada. Tenho me arrumado para mim, saído com minhas amigas e sendo feliz com minha vida. Eu tô gostando desse lugar”, garantiu.