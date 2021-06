Luana Araújo, médica ouvida na CPI da Covid, também é cantora

Ouvida na CPI da Covid na última quarta-feira (02), a médica infectologista Luana Araújo já foi cantora, tendo produzido inclusive um álbum intitulado como The Lioness, que em português significa “A Leoa”.

O nome de Luana se tornou amplamente conhecido após ela ter sido anunciada pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para comandar a secretaria de enfrentamento à Covid-19. Contudo, dez dias após o anúncio, o governo afirmou que ela não faria mais parte da equipe.

Em 2016, a epidemiologista lançou o EP The Lioness, que conta com cinco faixas. Na época, ela se apresentava com o nome artístico Luana Mariano.

Residente em Nova Lima, em Belo Horizonte, em Minas Gerais, a médica usa as redes sociais para compartilhar vídeos onde aparece cantando.

Instagram will load in the frontend.

Instagram will load in the frontend.

Veja também