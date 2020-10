Luan volta aos treinos no Palmeiras e deve ser titular diante do Atlético-GO

O zagueiro Luan deve ser a novidade do técnico Andrey Lopes, diante do Atlético-GO, domingo, pelo Brasileirão. O defensor está recuperado de lesão, voltou aos treinos e pode herdar a vaga de Gustavo Gomez, suspenso após expulsão diante do Fortaleza.

Luan desfalcou o Palmeiras diante de Coritiba, Fortaleza e Tigre, da Argentina, por causa de uma lesão muscular na coxa esquerda. Ele se machucou durante o clássico com o São Paulo. Mesmo machucado, ficou em campo até o fim. Naquele jogo, Vanderlei Luxemburgo já havia feito as cinco modificações.

O ex-treinador, inclusive, usou a lesão do defensor como principal justificativa àquela derrota por 2 a 0. Luan sofreu a contusão quando o jogo já marcava 1 a 0 para a equipe do Morumbi.

Nesta quinta-feira, o zagueiro participou normalmente dos trabalhos na Academia de Futebol, ao lado dos reservas e de quem não encarou o Tigre, quarta-feira, pela Libertadores. Luan corre contra o tempo para ser confirmado diante dos goianos, fora de casa. Com a suspensão de Gomez, ele tem tudo para formar a defesa com Felipe Melo.

O Palmeiras tentará acabar com a série de quatro derrotas seguidas no Brasileirão. A sequência ruim fez o time despencar na tabela e se afastar bastante até da briga pela Libertadores. Ganhar é obrigação para retornar à briga pelo G4.

Diante do Atlético-GO, além do paraguaio Gomez, o Palmeiras também não terá Gabriel Veron e Danilo, que estão com a seleção brasileira sub-20 em fase de treinos em Itu.

Veja também