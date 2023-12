Luan treina e Palmeiras volta ao esquema com três zagueiros contra o Fluminense

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/12/2023 - 14:39 Para compartilhar:

Após abrir mão do esquema com três zagueiros na goleada por 4 a 0 sobre o América-MG, na última quarta-feira, o técnico Abel Ferreira deve voltar à formação que recolocou o clube na briga pelo título do Brasileirão para o duelo com o Fluminense, marcado para este domingo, às 16h, no Allianz Parque, pela 37ª rodada, graças aos retornos de Gustavo Gómez e Luan ao time titular.

O paraguaio, expulso no empate por 2 a 2 com o Fortaleza, retorna após ficar de fora do duelo com o América-MG. Já Luan treinou normalmente neste sábado e volta a ficar à disposição do treinador para o embate frente ao Fluminense. Murilo completará o esquema com três defensores.

Quem também retorna ao time titular, após cumprir suspensão pelo acúmulo de cartões, é o lateral Mayke. Com isso, Marcos Rocha fica como opção entre os reservas. As demais posições não sofrerão mudanças.

Com isso, o provável Palmeiras para enfrentar o Fluminense tem: Weverton; Gustavo Gómez, Luan e Murilo; Mayke, Zé Rafael, Richard Ríos, Raphael Veiga e Piquerez; Breno Lopes e Endrick.

Neste sábado, após ativação muscular no centro de excelência, os jogadores, sob o comando da comissão técnica de Abel Ferreira, realizaram ajustes táticos. Na sequência, os atacantes e os defensores aprimoraram conceitos posicionais em separado. Por fim, houve um recreativo e um trabalho de finalizações e cobranças de faltas.

Líder do Brasileirão, com 66 pontos, o Palmeiras é o único time que depende de suas próprias forças para ser campeão. Uma vitória sobre o Fluminense praticamente selará o título, já que vence todos os seus adversários nos critérios de desempate.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias