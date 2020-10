Luan tem lesão confirmada na coxa e vai desfalcar o Palmeiras

O Palmeiras ganhou mais um desfalque para o duelo com o Coritiba, quarta-feira, no Allianz Parque, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Exames detectaram que o zagueiro Luan sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda durante o segundo tempo da derrota para o São Paulo, no último sábado, e já iniciou tratamento. O clube não estipulou um prazo para recuperação, mas certamente não será inferior a duas semanas.

Além de Luan, o Palmeiras já não poderia contar com o goleiro Weverton, o volante Gabriel Menino, o zagueiro paraguaio Gustavo Gómez e o lateral-esquerdo uruguaio Viña, todos convocados para defender suas seleções nas Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022.

As ausências de Luan, que atuou no sacrifício na parte final do clássico contra o São Paulo, causa problemas para o técnico Vanderlei Luxemburgo, que recentemente ficou sem Vitor Hugo, negociado com o Trabzonspor, da Turquia.

A tendência é que Felipe Melo tenha a companhia de Emerson Santos, que só atuou pelo Palmeiras na Florida Cup, ou Renan, campeão mundial sub-17 pela seleção brasileira, no duelo com o Coritiba.

Após folgar no domingo, o elenco do Palmeiras se reapresentou nesta segunda-feira na Academia de Futebol. Os titulares contra o São Paulo realizaram trabalhos regenerativos no CT, com o lateral-esquerdo Lucas Esteves, os meio-campistas Raphael Veiga, Lucas Lima, Patrick de Paula e Lucas Lima e o atacante Wesley fizeram também fazendo corridas leves ao redor do gramado.

O restante do elenco, incluindo os cinco que entraram no decorrer da partida (Gustavo Scarpa, Gabriel Veron, Ramires, Danilo e Luiz Adriano), participaram de um treino técnico.

Veja também