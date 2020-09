Luan sofre estiramento e vira dúvida no Corinthians para clássico com Palmeiras

O técnico Tiago Nunes deve ter ao menos um desfalque de peso para o clássico entre Corinthians e Palmeiras, às 19h15 desta quinta-feira, na Neo Química Arena, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Trata-se do atacante Luan, que teve confirmado nesta segunda-feira um estiramento leve na coxa direita.

De acordo com o clube paulista, o jogador está em tratamento e será reavaliado diariamente pelo departamento médico até o dia do jogo. Luan já havia desfalcado o Corinthians no empate por 2 a 2 com o Botafogo, na noite de sábado.

Ele se machucou no treino de sexta-feira. Com dores, ficou fora das atividades de sábado e nem foi relacionado para o duelo contra os cariocas. Agora poderá ser vetado novamente, desta vez para o clássico. No domingo, o elenco corintiano teve folga e, nesta segunda-feira, o time se reapresentou para o treino, com Luan em tratamento.

No jogo de sábado, Tiago Nunes escalou Araos na vaga de Luan. Ambos vêm se revezando na posição nas últimas partidas, com Luan ainda longe de empolgar a torcida. No início do Brasileirão, ele chegou a ser alvo de protesto diante do CT do clube. Torcedores criticaram a fraca atuação dele nas finais do Campeonato Paulista.

Com Luan em dúvida para o clássico, o Corinthians retoma os treinamentos na tarde desta terça-feira, no CT Dr. Joaquim Grava.

Se Luan for descartado para o jogo de quinta, o time comandado por Tiago Nunes deve ser escalado com Cássio; Fagner, Gil, Danilo Avelar e Lucas Piton; Camacho e Cantillo; Ramiro, Araos e Otero (Léo Natel); Jô.

