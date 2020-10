Luan se manifesta em rede social sobre suposta depressão: ‘É mentira’ Meia-atacante do Corinthians usou os stories de seu Instagram, na tarde desta segunda-feira, para negar os boatos de que estaria com depressão, os quais ele chamou de falsos

Após os boatos sobre uma suposta depressão tomarem conta das redes sociais no último final de semana, Luan se manifestou por meio de sua rede social para negar a informação falsa que começou a circular principalmente pelo Twitter na sequência do empate do Corinthians em 0 a 0 com o Red Bull Bragantino, fora de casa, pela 13ª rodada do Brasileirão-2020.

Em post nos stories de seu perfil oficial no Instagram, o meia-atacante foi incisivo em sua declaração, e classificou as informações como mentirosas e levianas diante de um assunto tão sério. Ele, que prometeu trabalhar forte pelo Timão, também aproveitou para agradecer o apoio de torcedores de vários clubes que levantaram a hashtag #ForçaLuan, mesmo sendo um boato falso.

– Fala, galera. Primeiramente gostaria de agradecer a todos que me apoiam e torcem por mim, sempre. Em segundo lugar, é importante dizer que são falsas as notícias de que eu estaria com depressão ou qualquer print de conversa minha com qualquer pesso sobre isso. É MENTIRA! Depressão é coisa séria e não devemos ser levianos sobre isso. Estamos todos trabalhando para dar o melhor para o Corinthians. Tamo junto! – disse o camisa 7 corintiano.

Tudo começou durante o último final de semana, quando alguém começou a espalhar pelas redes uma suposta conversa de Luan com uma amiga, em que ele dizia estar descontente e com cansaço mental, o que jamais aconteceu. Além disso, utilizaram uma imagem do meia com a feição triste, durante o duelo com o Red Bull Bragantino, para construir a história falaciosa, que já havia sido negada ao LANCE! pelo estafe do atleta e pelo clube.

