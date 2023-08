Luan Santana volta a ter sexualidade questionada: ‘Difícil brochar sendo passivo’; entenda

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 25/08/2023 - 10:34 Compartilhe

O cantor Luan Santana voltou a ter a sua sexualidade questionada após fazer uma revelação picante em entrevista à rádio Band News FM. Ao ser questionado se já havia brochado, o cantor afirma: “Nunca brochei, nunca brochei. Imbrochável”.

“É um touro ou um bezerro na hora H?”, perguntou o repórter. “É touro, rapaz, é touro. É tipo Barretos. O bagulho é bruto”, respondeu Luan.

Ao compartilharmos a notícia sobre a declaração íntima do famoso no Facebook da Revista IstoÉ, um internauta fez um comentário insinuando que o sertanejo é homossexual: ‘Difícil brochar sendo passivo’, escreveu um homem, do qual vamos manter a sua identidade preservada.

Sexualidade de Luan já havia sido questionada

Após Luan Santana terminar seu noivado com Izabela Cunha, em meio deste ano, alguns internautas começaram a questionar a sexualidade do famoso, que segundo os usuários, ele terminou o noivado para se assumir gay. Veja os comentários abaixo:

“Ele deveria mais é sair do armário, ninguém vai ficar surpreso”.

“Nada me tira da cabeça que essa coca é fanta”. “Sempre soube que Luan Santana era…”. “A cada dia que passa, ele está mais afeminado”. Antes de Izabela Cunha, Santana já foi noivo de Jade Magalhães, do qual teve um relacionamento de 12 anos.

