Luan Santana se inova na pandemia com lives e exemplos de solidariedade

Há cerca de um ano, a sociedade foi atingida pela pandemia da Covid-19 e, rapidamente, os mercados tiveram que se transformar. Luan Santana é um dos maiores e melhores exemplos de reconstrução. Durante o ano de 2020, ele realizou 6 shows em formato de live, transmitido pelas plataformas digitais e respeitando todas as normas da OMS (Organização Mundial da Saúde).

“Numa era em que a Internet nos conecta com o mundo, descobrir pessoas, lugares e produtos que atendam o seu universo é o que me fascina. Abres da pandemia, viajava toda semana e conheço cada palmo deste chão. A música é o meu produto, é a minha embarcação para levar o que penso e sou a cada um dos meus fãs, para alcançar o meu objetivo”, diz Luan.

Dando um exemplo de solidariedade, o artista arrecadou toneladas de alimentos, itens de higiene básica, outros mantimentos e dinheiro, que foram totalmente doados para instituições de caridade.

Em novembro de 2020, o sertanejo apresentou uma emocionante live em pleno Rio Paraguai, diretamente de um barco hotel, e destinou todas as arrecadações para iniciativas em favor da recuperação da região do Pantanal e da prevenção a possíveis novos incidentes que castiguem aquele solo e todo o seu entorno.

Infelizmente, em janeiro de 2021, o estado do Amazonas sofreu com a falta de oxigênio para pacientes que estavam em tratamento da Covid-19. O artista enviou 50 cilindro de 02 para a capital e realizou doações de concentradores de oxigênio para os hospitais da cidade.

E, mesmo com a dificuldade de se trabalhar com música em um mundo afetado por uma pandemia, Luan Santana fez história com seus feitos. De acordo com a Crowley (órgão de monitoramento das rádios brasileiras), o cantor é o único a se destacar com duas músicas entre as 20 mais tocadas nas rádios, no ano passado. As escolhidas pelo público são: “Água com açúcar”, na sexta posição, e “Asas”, ocupando o décimo nono lugar da lista.

