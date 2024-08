Luan Santana revela já saber o sexo do 1º filho com Jade Magalhães: ‘A gente sente a vibração’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 25/08/2024 - 7:26 Para compartilhar:

O sertanejo Luan Santana contou que ele e a noiva, a influenciadora Jade Magalhães, já sabem o sexo do bebê que estão esperando, primeiro filho do casal. Mas, a revelação foi só para aguçar a curiosidade dos fãs. É que o cantor declarou que a futura é quem decide quando a informação será divulgada.

“Estou feliz. Momento muito diferente. Demora um pouco para a ficha cair, mas é bom demais. Já estou gostando sem ter visto. A gente sente a vibração e pergunta as experiências da galera. Estou muito ansioso para ver a carinha”, disse ele.

“A Jade está com o apartamento dela ainda, mas a gente fica a maior parte do tempo junto”, informou ele, confirmando que já sabe o sexo do bebê.

“Já sei. Mas não vou falar agora. A Jade que manda”, disparou ele em conversa com o colunista Leo Dias, que disse acreditar ser um menino. “Adoro isso”, respondeu o sertanejo, aos risos.

O cantor e a influenciadora anunciaram a espera do primeiro filho no dia 22 do mês passado.