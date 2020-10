Luan Santana responde fãs após reclamações: “Vou tentar mostrar mais”

Luan Santana prometeu aos fãs que irá compartilhar mais detalhes do seu dia-a-dia. Na quarta-feira (21), alguns fã-clubes do música publicaram uma nota afirmando que estavam suspendendo as atividades por falta de contato com o cantor em eventos e que ele quase não aparecia nas redes sociais.

Em uma foto da sua viagem ao México, Luan respondeu alguns fãs e disse que irá tentar ser mais ativo em seu Instagram. “Faz mais Stories, por favor. Estou morrendo de saudade”, pediu uma pessoa. “Vou tentar mostrar mais para vocês”, afirmou o cantor.

Ele ainda agradeceu aos elogios das fãs e correspondeu às declarações de amor. Luan ainda disse que está compondo e trabalhando muito. “Vem coisa boa por aí”, escreveu o cantor, que recentemente anunciou o fim do noivado com Jade Magalhães.

