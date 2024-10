Luan Santana reduz agenda de shows em 2025 para se dedicar à carreira internacional, novos projetos e à filha, confirma assessoria do cantor

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/10/2024 - 19:04 Para compartilhar:

Não é fácil, para quem vive com o pé no acelerador, estabelecer pausas quando necessário. Mas é com a agenda já lotada de shows até dezembro próximo que Luan Santana decidiu reduzir o ritmo de suas apresentações no Brasil em 2025, unicamente com o propósito de se permitir reciclar e até descansar um pouco (como parte de mais criação), após 16 anos de uma trajetória praticamente sem intervalo. A redução de shows é fato no cronograma do Luan em 2025.

É certo que essa medida vai interferir no valor do cachê, que já custa quase 1 milhão. Afinal, a procura será grande. Com isso, os eventos cuidadosamente selecionados pelo artista e seu empresário serão mais valorizados, o que acarretará em aumento de cachê, como acontece quando as ocasiões são mais rarefeitas e, por isso, mais excepcionais.

O cantor deve cumprir 80 shows no próximo ano. Já o ano de 2024 será fechado com cerca de 130 apresentações.

Desta forma, os empresários de shows que desejarem contratar Luan, em 2025, terão de reservar datas desde já. A antecedência vem atender justamente a uma agenda mais curta para apresentações, em razão da necessidade de ele se dedicar a outros projetos, inclusive fora do Brasil. E, claro, a futuras produções. Junta-se a esse fato profissional a nova fase na vida pessoal também, já que o artista e sua noiva Jade Magalhães vão ser pais de uma menina.

Com + de 35 milhões de execuções no Spotify, #5 dentre as mais tocadas no Spotify Brasil, 9,5 milhões de visualizações no clipe “Clone”, Luan tem um DVD inteiro ainda para lançar, o “AO VIVO NA LUA”. Como todos os seus projetos, esse deve ganhar turnê. Diante do produto diferenciado, montado em um grande domo, o espetáculo requer um custo alto e logística especial. Mas para quem o céu não é o limite, tudo pode acontecer.