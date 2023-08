Luan Santana põe ‘Ambiente Errado’ para tocar

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/08/2023 - 20:58 Compartilhe

O próximo lançamento do robusto projeto LUAN CITY 2.0 já tem data e nome para desembarcar nas plataformas de streaming: “Ambiente Errado”, composição assinada pelo próprio Luan em parceria com Marco Esteves, Renno Poeta e Cristhyan Ribeiro, chega aos principais menus de áudio no dia 3 de agosto, quinta-feira, e ao YouTube no dia seguinte, 4, pontualmente ao meio-dia. A primeira fase do projeto LUAN CITY 2.0 já acumula mais de 136 milhões de execuções de áudio e vídeo por meio de streaming de várias plataformas.

Só o single “Meio Termo” tem certificação de Platina Duplo com quase 60 milhões de streams em áudio e vídeo. A canção atingiu seu pico ao alcançar a 9ª posição no ranking do Spotify Brasil e o 66º lugar da lista em Portugal. O single “Deus É Muito Bom” fez ainda mais bonito e conquistou certificação de Platina Duplo com mais de 60 milhões de áudio e vídeo streams. Para Luan, que se dedicou pessoalmente a cada detalhe do show e DVD que resultaram no projeto, é uma satisfação sem tamanho.

Confira abaixo a letra de “Ambiente Errado” para não ficar de fora dos corais que acompanham o cantor em cada apresentação.

Ambiente Errado

(Luan Santana / Marco Esteves / Renno Poeta / Cristhyan Ribeiro)

Vazou um vídeo

Era eu não vou negar

Eu não estava escondido

Te avisei que eu ia lá

E se eu disser que eu não peguei ninguém

E se eu disser que eu só fui pra beber

E se eu disser que alguém chegou em mim e quando disse “oi” eu falei de você

Nada que eu fizer vai te convencer

Eu posso estar no ambiente errado

Rodeado de amigo safado

Várias me querendo

A noite inteira

Que eu sou fiel até na bagaceira

LUAN CITY 2.0

Resultado de um megashow gravado em março deste ano no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, LUAN CITY 2.0 foi projetado para ganhar dimensões futuristas, numa evolução musical, cenográfica e inspiracional a partir do Luan City, DVD registrado no final de 2021.

O projeto inclui 25 canções inéditas que vêm sendo apresentadas a conta-gotas, desde maio, para que a gente possa curtir cada acorde de cada faixa com a intensidade que esse trabalho merece.

LUAN CITY 2.0, um avanço nas dimensões do projeto, agora pautado por elementos do futuro e pela multiplicação de suas proporções.

“É uma evolução musical, cenográfica e inspiracional do LUAN CITY, por isso chamei de 2.0. Evoluímos no sentido das histórias de amor das canções, dos arranjos, do palco e dos efeitos visuais”, sintetiza Luan.

Numa cidade em que o dono comanda os maiores sucessos da atualidade, estar em um “Ambiente Errado” é se conectar com o melhor dos mundos.

