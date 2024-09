Luan Santana lamenta ausência de última hora no Rock in Rio: ‘Estava pronto para vocês’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/09/2024 - 10:28 Para compartilhar:

Após a equipe de Luan Santana anunciar que o cantor cancelou sua participação no Rock in Rio, no sábado, 21, devido aos atrasos na programação por problemas técnicos, o sertanejo foi às redes sociais mandar um recado aos fãs, que o aguardavam ansiosamente na Cidade do Rock.

O artista postou um vídeo de uma parte de seus admiradores, que estavam no local para vê-lo e escreveu, em tom de lamentação: “Os melhores fãs desse mundo. Eu não via a hora de encontrar vocês no Palco Mundo. Não foi dessa vez. Eu estava pronto para vocês”, seguido de um emoji de coração vermelho.

Luan Santana cancelou sua participação no show Para Sempre Sertanejo, ao lado de Chitãozinho e Xororó, Ana Castela, Simone Mendes e Junior Lima.

A informação foi anunciada no “Jornal Nacional”, da Globo. O show do qual o cantor participaria teria que começar às 21h10. Porém, com o atraso, a apresentação foi alterada para a partir das 22h40 e o cantor já tinha dois shows agendados para meia-noite na cidade de São José, em Santa Catarina.