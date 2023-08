Luan Santana faz história mais uma vez em Barretos

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/08/2023 - 20:50 Compartilhe

Mais que títulos e rótulos, Luan Santana faz história. E ele reescreveu a sua em Barretos, na madrugada deste domingo. O relógio marcava 3h30 quando o astro surgiu na “cobertura” do palco, em meio aos fogos de artifícios, na abertura do seu espetáculo na Festa do Peão. Ele surpreendeu a arena completamente lotada e levou o público ao delírio. Boquiabertos e aclamando o ídolo, as pessoas não acreditavam no que viam. E as cenas que seguiram provaram que ele é o Rei de Barretos.

A chuva de fogos deu lugar a pingos que caiam do céu e gotas de emoção no rosto de muitos fãs. Luan reviveu hits do início de carreira, de uma trajetória que começou em Jaraguari (MS), em 2007, e que, em 2009, ele foi anunciado como a grande aposta do sertanejo em Barretos. No ano seguinte, o cantor ganhou o título de primeiro embaixador do maior rodeio do Brasil. Mas fez do rótulo um motivo para ajudar o hospital do Câncer da cidade, onde tem uma ala com o seu nome. E mais: crescer para mostrar sempre a sua arte pelo país e pelo mundo como o Popstar do Brasil.

Nesses 14 anos desde a sua estreia no palco da Festa do Peão, ele retornou várias vezes ao evento. Nesta madrugada de sábado para domingo, o artista mostrou o seu “Luan City 2.0”, resultado do DVD gravado em março no estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

Da noite incrível, vale destacar o momento em que o artista desce do palco principal e, passando por um corredor em meio ao público, chega no centro da arena, sobe em um minipalco, puxando a atual “Ambiente Errado”. Na sequência, revive hits que marcaram sua impecável história como “Meteoro”, “Você Não Sabe o Que É Amor”, “Sinais” e “Amar Não É Pecado”.

Teve mais surpresa, como um dado gigante que ele jogou para o público, que, em cada face, exibia o título de uma de suas músicas. Jogo e interação entre plateia e artista. Artista que enaltece os seus fãs e que se despediu exaltando essa relação e a sua gratidão por ter chegado, literalmente, ao topo. A sua abertura, no teto do palco, foi mais que uma simbologia de um sucesso nas alturas. Ele finalizou em alto e bom tom seu amor aos fãs e sua fé:

“Obrigado por essa noite linda que vocês me deram de presente. Eu só quero agradecer a vocês, não só hoje, mas sempre que me permitiram fazer parte da vida de vocês. Se um refrão meu fez parte da sua vida em algum momento, a minha missão nesta Terra já está cumprida. Nunca se esqueçam que eu amo vocês.”

]Setlist do espetáculo histórico:

– Deus É Muito Bom

– Morena

– Quando a bad bater

– Ihee Hoo / Abalo Emocional

– Meio Termo

– Acordando o Prédio

– Solteirou

– Fala / Vingança

– Eu, você, o mar e ela

– Erro Planejado

– Coração Cigano

– Mulher Segura

– Chuva de arroz

– Água com Açúcar

– Ambiente Errado

– As lembranças vão na mala

– Você de mim não sai

– Pra você lembrar de mim

– Incondicional

– Meteoro

– Você não sabe o que é o amor

– Sinais

– Amar não é pecado

– Te esperando

– Escreve aí

– Namorando ou não

– E aí

– Tudo o que você quiser

