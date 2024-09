Luan Santana é indicado ao Grammy Latino pela quinta vez

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/09/2024 - 16:12 Para compartilhar:

Prestes a se tornar pai e após 17 anos de estrada na música sertaneja, o cantor Luan Santana, 33 anos, celebra sua quinta indicação ao Grammy Latino. O artista figura na lista na categoria “Melhor Álbum de Música Sertaneja” por ” Luan City 2.0″.

Luan Santana foi indicado em 2010 com o álbum “Ao Vivo”, em 2012 com “Quando Chega a Noite”, em 2017 com “1977” e em 2019 com “Live Móvel”.

+Namorada de Luan Santana convence cantor a colocar piercing; entenda

+Luan Santana fala pela 1ª vez sobre se tornar pai: ‘Transbordando amor’

O álbum “Luan City 2.0” já ultrapassou a marca de 800 milhões de streams nas plataformas digitais.

O cantor é vencedor de grandes premiações brasileiras nos últimos anos, como “Melhores do Ano” da Globo, “Prêmio Multishow”, “Troféu Imprensa” e “Meus Prêmios Nick”. Ao longo de sua carreira, ele foi indicado a prêmios 316 vezes, levando estatuetas em 217 ocasiões.

O sertanejo e a namorada, a influenciadora Jade Magalhães, 31, anunciaram, no dia 22 de julho, que estão à espera do primeiro filho de ambos.

A Academia Latina de Gravação anunciou na última terça-feira, 17, os indicados para o Grammy Latino, premiação que acontece em 14 de novembro, em Miami. Confira a lista dos indicados clicando aqui.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luan Santana (@luansantana)