Luan Santana é hospitalizado após sofrer mal súbito em Minas Gerais

O cantor Luan Santana, de 33 anos, passou por um verdadeiro susto na noite de sábado, 1º, após ter um mal súbito ao chegar no aeroporto Brigadeiro Cabral, em Divinópolis, na região Centro-Oeste de Minas Gerais. O famoso, que iria subir no palco da Divinaexpo, precisou ser socorrido às pressas e foi encaminhado, de helicóptero, para o Hospital Albert Einstein em São Paulo. As informações são do G1.

A notícia foi confirmada pela assessoria de Comunicação do Sindicato Rural de Divinópolis, organizadora do evento, neste domingo, 2. Segundo a empresa, Luan Santada havia acabado de chegar ao aeroporto da cidade, “necessitando imediatamente de transporte aéreo para o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde segue internado, sob cuidados médicos”.

O sindicato ainda pontuou que a produção do sertanejo já estava no local do show, apenas aguardando a chegada de Luan. “A direção do evento destaca que foi tão surpreendida quanto o público, uma vez que estava tudo pronto para recebê-lo, inclusive toda a equipe do cantor já estava presente nas dependências da Divinaexpo”, escreveram no comunicado oficial.

Leia abaixo nota na íntegra:

Irajá Nogueira – Presidente do Sindicato Rural de Divinópolis”.