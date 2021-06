Luan Santana e Gkay se beijam em teaser do clipe de ‘Morena’

Luan Santana e Gkay protagonizaram cenas quentes em um teaser de promoção do lançamento de ‘Morena’, nova música do cantor que será lançada nesta quinta-feira (17).

Em um vídeo publicado nas redes sociais do sertanejo, Luan está em busca de um colar que foi roubado, e quando o encontra, ele está em posse da humorista, que lhe confessa ter cometido o “crime” para chamar sua atenção e ser a ‘morena’ de seu clipe.

No videoclipe, que será lançado na sexta-feira (18), a morena é interpretada pela modelo Natalia Barulich. Mas, no teaser, Luan avisa Gkay: “Ela é a morena do clipe, mas você sabe quem é a morena da minha vida”, e dá um beijão na humorista.

Inicialmente, a ideia de Luan era ter a campeã do ‘BBB21‘, Juliette Freire, interpretando a protagonista de seu clipe, e ele chegou a fazer um convite que foi aceito pela advogada paraibana durante um programa no Multishow, porém um pouco depois Juliette desistiu do trabalho.

Assista ao teaser abaixo.

