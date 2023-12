Luan Santana e Ana Castela engatam trilha country em single ‘Deja Vu’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/12/2023 - 15:13 Para compartilhar:

Nesta quinta-feira, 7, às 21h, será lançada a faixa “Deja Vu”, single que une os sertanejos Luan Santana e Ana Castela, em todas as plataformas de música do Brasil.

A estreia do videoclipe oficial da canção, no entanto, acontece nesta sexta-feira, 8, às 12h, no canal oficial do cantor no YouTube.

Assinada por Luan Santana, Matheus Aleixo, Matheus Marcolino, Lucas Santos, a canção faz jus ao universo da country music e dialoga de modo engajado com “Me Desbloqueia Aí”, lançada no álbum LUAN CITY 2.0, gravado em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais.

Já que a trilha segue a linha country, nada mais justo que trazer o cenário de Barretos à tela do videoclipe, gravado justamente na famosa arena, considerada a maior da América Latina.

A filmagens tomaram o emblemático local no dia 22 do mês passado, em um expediente meticuloso que foi das 18h às 5h do dia 23, consumando um trabalho exaustivo, porém altamente satisfatório para os artistas e toda a equipe presente.

