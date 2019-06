Luan Santana diz que, na adolescência, rezava para casar com Sandy

Luan Santana fez uma série de revelações amorosas para o canal de Matheus Mazzafera, no YouTube.

O cantor disse que nunca viveu um triângulo amoroso, mas confessou que já beijou mais de cinco garotas em uma noite, durante um Ano Novo em Cancun.

Sobre os ídolos que tinha na adolescência, o cantor confessou que adorava a dupla Sandy e Júnior e conta uma passagem curiosa. “Eu ficava na frente do espelho com minha prima, com uma colher na mão, cantando… ela era a Sandy e eu era o Júnior. Eu acordava todos os dias de manhã e lembro de pegar meu joelho, colocar no chão, juntar as mãos e falar: ‘Papai do céu, me ajuda a casar com a Sandy’. E isso era todo dia, todo dia”, afirmou.

Perguntado sobre a atual namorada, Jade, Luan disse que ela sabe que Sandy era ‘paixão adolescente’ e ressalta que já fala em casamento. “Ela (Jade) está na casa dela, no Paraná. A gente já está falando para ela mudar pra São Paulo. Falamos bastante sobre casamento. Ontem mesmo mandei uma foto para ela de casamento, porque fico pesquisando bastante sobre tipo de casamento no Instagram”, revelou o cantor.