Luan Santana celebra primeiro lugar de hit ‘DEJA VU’

Com pouco mais de um mês de lançamento, “DEJA VU”, interpretada por Luan Santana ao lado de Ana Castela, já ultrapassa mais de 23 milhões de visualizações apenas no YouTube.

“DEJA VU é muito importante, além de ser o número 1 e, depois de 16 anos de carreira, a gente ainda ser influente e fazer parte da vida das pessoas, ela é uma música que inicia uma nova era”, afirma Luan Santana, que realizou a sua primeira parceria com Ana Castela.

Desde a estreia, o single está no topo de todas as plataformas digitais, inclusive, se mantém em primeiro lugar no Spotify. Além de aparecer na liderança em outras playlists:

1º: Billboard Hot 100 Brasil

1º: Youtube Brasil

2º: Apple Music Brasil

4º: Deezer Brasil

29º: Spotify Global

