Luan Santana atinge a marca de R$ 1 milhão na primeira hora de venda de perfume

Sucesso absoluto. Assim podemos definir o lançamento de “El Fuego”, duo de fragrâncias exclusivas com a marca Luan Santana. A abertura da pré-venda do produto começou ontem, dia 30/10, às 18h, e foi além das expectativas. Em uma hora, o cantor atingiu um milhão de reais no e-commerce. E tem mais: ficou em terceiro e quarto lugar entre os assuntos mais falados do momento no Twitter.

Como o artista solo mais escutado no Brasil e Portugal, Luan Santana também se consagra como marca em que o próprio assina embaixo. Com seu nome em vários produtos e, agora, em perfume, ele exala mais do que sucesso, a essência de criar e produzir com plenitude, na arte e nos negócios.

EL FUEGO

Luan Santana é considerado um dos maiores artistas do cenário musical, com 16 anos de carreira, 06 discos ao vivo, muitas coletâneas, álbuns e singles de sucesso, recentemente bateu mais de 1 bilhão nos streams com o álbum “Luan City Deluxe”. Agora, ele assina sua marca também na perfumaria, com o lançamento exclusivo de duas fragrâncias marcantes e sedutoras.

Você sabe como decifrar o segredo da sedução? Este segredo é revelado com suas novas fragrâncias “El Fuego”. — Luan Santana

El Fuego For Her (ela) – A versão for Her para mulheres traz notas vibrantes de bergamota, combinadas com a sedosidade do damasco, refletindo uma feminilidade extrema, simbolizada pela adição de pétalas de rosas e um toque único da flor de frangipani.

Com o escurecer, esta mulher se transforma, hipnotizando todos a sua volta, exalando seu perfume e despertando um desejo de ousadia, com a faceta intoxicante da flor de tuberosa. Uma infusão sensual, com notas de musk, a cremosidade da madeira de sândalo e o dulçor da baunilha, despertando olhares magnéticos.

El Fuego For Him (ele) – A versão For Him para homens é uma fusão de ingredientes quentes, com nuances ambaradas e especiadas, combinadas com o frescor das notas de gengibre, desvendando o lado misterioso do chegar da noite. Madeiras icônicas, com a overdose da Madeira de Cedro, despertam um novo capítulo, uma masculinidade inebriante.

Notas de Fava de Baunilha, envelopadas por notas de Musk, revelam uma versão quase proibida, porém permitida na “calada da noite”.

As fragrâncias foram pensadas em cada detalhe pelo artista e criadas pelo perfumista francês Thierry Bessard, que possui 40 anos de história na perfumaria e assinou criações para grandes marcas. Thierry integra o time da Robertet Group, empresa sediada em Grasse, na França, berço da perfumaria mundial. Reconhecida como uma das maiores casas de fragrância do mundo, líder em ingredientes naturais e com presença em mais de 60 países. Possui clientes renomados, como: Choé, Hermès, Gucci, Dior, Channel entre outros.

Visualmente o produto também é marcante, o frasco foi desenhado capturando as nuances do Fogo e o seu poder de sedução. A Essenza, responsável pela fabricação, é referência em alta qualidade de insumos e capacidade fabril para atender todo o mercado brasileiro e exterior.

O projeto é uma parceria da LS Produções com as empresas Ideas Produções e 360hub, maior plataforma para venda digital e escala de produtos, juntamente com a Olulu, referência em lançamentos de produtos com grandes nomes do mercado artístico/influência e a Creators Brand, especialista em transformar artistas/influencers em marcas.

As fragrâncias “El Fuego” estarão disponíveis para venda no e-commerce luansantana.store com preço promocional de lançamento da unidade por R$ 197,00 e dois perfumes por R$ 297,00. O frete é grátis para todo o Brasil e pode ser parcelado em até 12x.

